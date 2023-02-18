Stefan Andric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Andric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Andric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Andric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Andric 2 Nisan 1996 tarihinde Gornji Milanovac şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Makedonya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Андрић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Andric Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Andric, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Belgrad takımına 5 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Andric'nin FK Radnicki Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Andric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Andric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Andric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Andric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2011 yılında Kragujevac U19

7 Ağu 2014 yılında Radnicki 1923

1 Temmuz 2016 yılında Metalac

10 Ağu 2016 yılında Šumadija 1903

13 Ocak 2017 yılında Panserraikos

6 Eylül 2017 yılında FC Renens

26 Şubat 2018 yılında Azzurri LS

6 Ağu 2019 yılında Sloga 33

6 Şubat 2020 yılında Rad Belgrad

20 Eylül 2020 yılında Takovo Milanova

5 Şubat 2021 yılında FK Tutin

26 Ağu 2021 yılında Svilajnac

1 Ocak 2022 yılında Pandramaikos

5 Şubat 2023 yılında Rad Belgrad

Stefan Andric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Andric şuan FK Radnicki Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Metalac Gornji Milanovac (2003-2011), FK Radnički 1923 Kragujevac (2011-2014)

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