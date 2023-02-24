Stefan Arbinja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Arbinja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Arbinja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Arbinja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Arbinja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Arbinja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Arbinja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Arbinja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Arbinja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Arbinja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Arbinja 7 Temmuz 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Arbinja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Arbinja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Arbinja'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Arbinja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Arbinja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Arbinja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Arbinja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Şubat 2017 yılında Sokolac

1 Ağustos 2018 yılında Slavija S.

7 Temmuz 2021 yılında Sutjeska Foca

2 Temmuz 2022 yılında Slavija S.

Stefan Arbinja kimdir

Stefan Arbinja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Arbinja şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Stefan Arbinja nereli

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