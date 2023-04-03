Stefan Arni Geirsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Arni Geirsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Arni Geirsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Arni Geirsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Arni Geirsson 6 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Arni Geirsson Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Olafur Gardarsson yapmaktadır. Stefan Arni Geirsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KR Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. KR Reykjavík takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Stefan Arni Geirsson'nin KR Reykjavík ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Arni Geirsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Arni Geirsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Arni Geirsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Arni Geirsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında KR Reykjavík

4 Nisan 2019 yılında Leiknir

16 Ekim 2019 yılında KR Reykjavík

Stefan Arni Geirsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Arni Geirsson şuan KR Reykjavík takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Arni Geirsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 19 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U19 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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