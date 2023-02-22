Stefan Ashkovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Ashkovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Ashkovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Ashkovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Ashkovski 24 Şubat 1992 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Ашковски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Ashkovski Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Ashkovski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

PAS Lamia 1964 futbol takımında oynamaktadır. PAS Lamia 1964 takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Ashkovski'nin PAS Lamia 1964 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Ashkovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Ashkovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Ashkovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Ashkovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Teleoptik

1 Temmuz 2012 yılında Partizan

1 Temmuz 2013 yılında Donji Srem

31 Aralık 2013 yılında Partizan

15 Ocak 2014 yılında Napredak

30 Haziran 2014 yılında Partizan

25 Temmuz 2014 yılında Strømsgodset

31 Aralık 2014 yılında Partizan

13 Ocak 2015 yılında Shkendija

30 Haziran 2015 yılında Partizan

7 Temmuz 2015 yılında Novi Pazar

31 Aralık 2015 yılında Partizan

29 Ocak 2016 yılında K. Erciyesspor

5 Ağustos 2016 yılında Fortuna Sittard

25 Şubat 2017 yılında Gornik Leczna

30 Haziran 2017 yılında Fortuna Sittard

12 Eylül 2018 yılında Slavia Sofia

1 Temmuz 2019 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2021 yılında Sepsi OSK

31 Ağustos 2022 yılında PAS Lamia

Stefan Ashkovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Ashkovski şuan PAS Lamia 1964 takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Ashkovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey Makedonya takımında 3 numaralı formasıyla 5 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.

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