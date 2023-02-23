Stefan Baiaram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Baiaram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Baiaram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Baiaram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Baiaram 31 Aralık 2002 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ştefan Baiaram şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Baiaram Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Baiaram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Stefan Baiaram'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Stefan Baiaram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Baiaram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stefan Baiaram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Baiaram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Univ. Craiova

Stefan Baiaram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Baiaram şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Baiaram Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS U Craiova (-2019)

Romanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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