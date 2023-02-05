Stefan Bajic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Bajic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Bajic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Bajic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Bajic 23 Aralık 2001 tarihinde Saint-Étienne şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa,Sırbistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Stefan Bajić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Bajic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Classico yapmaktadır. Stefan Bajic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Bajic'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Bajic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Stefan_baj

http://www.instagram.com/stefan.bajic1/

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Stefan Bajic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stefan Bajic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stefan Bajic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Bajic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Saint-Étienne B

1 Temmuz 2019 yılında Saint-Étienne

4 Şubat 2022 yılında Pau FC

5 Temmuz 2022 yılında Bristol City

19 Ocak 2023 yılında Valenciennes FC

30 Haziran 2023 yılında Bristol City

Stefan Bajic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Bajic şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Bajic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Saint-Étienne (2007-2018)

Fransa U21 takımında 23 numaralı formasıyla 28 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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