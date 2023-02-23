Stefan Blanaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Blanaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Blanaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Blanaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Blanaru 20 Şubat 1989 tarihinde Moldova Nouă şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ștefan Miluță Blănaru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Blanaru Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Blanaru'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Blanaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Blanaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Blanaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Blanaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Luceafarul

1 Ocak 2013 yılında CS Osorhei

15 Temmuz 2013 yılında National Sebis

1 Temmuz 2014 yılında FC Olt Slatina

20 Temmuz 2015 yılında Ripensia

1 Şubat 2016 yılında Mil. Giarmata

1 Temmuz 2016 yılında SSU Poli

1 Temmuz 2017 yılında FC Hermannstadt

30 Ağustos 2019 yılında Petrolul

10 Ağustos 2020 yılında AFC Turris

13 Ocak 2021 yılında CS Mioveni

13 Ocak 2023 yılında FC Brasov-SR

Stefan Blanaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Blanaru şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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