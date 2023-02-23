Stefan Bodisteanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Bodisteanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Bodisteanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Bodisteanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Bodisteanu 1 Şubat 2003 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya,Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Ștefan Bodișteanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Bodisteanu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Stefan Bodisteanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Bodisteanu'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Bodisteanu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bodisteanust79/

Stefan Bodisteanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Bodisteanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Bodisteanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Bodisteanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FC Viitorul

5 Temmuz 2022 yılında CSA Steaua

30 Haziran 2023 yılında FCV Farul

Stefan Bodisteanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Bodisteanu şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Bodisteanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 4 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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