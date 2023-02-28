Stefan Burghiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Burghiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Burghiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Burghiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Burghiu 28 Mart 1991 tarihinde Zăicani şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ştefan Burghiu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Burghiu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Burghiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 16 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Stefan Burghiu'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Burghiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Burghiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Burghiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Burghiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Zimbru Chisinau

29 Temmuz 2016 yılında FC Petrocub

31 Aralık 2016 yılında Zimbru Chisinau

2 Nisan 2017 yılında Zhetysu

10 Şubat 2018 yılında Sfintul Gheor.

25 Ocak 2019 yılında FC Petrocub

1 Ağustos 2019 yılında CSM Focsani

4 Mart 2020 yılında CSF Speranta

16 Temmuz 2020 yılında Zimbru Chisinau

Stefan Burghiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Burghiu şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Stefan Burghiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 3 numaralı formasıyla 17 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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