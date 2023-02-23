Stefan Ciuperca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Ciuperca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Ciuperca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Ciuperca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Ciuperca 12 Mayıs 2005 tarihinde Slobozia şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ștefan Cristian Ciupercă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Ciuperca Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Unirea 04 Slobozia futbol takımında oynamaktadır. AFC Unirea 04 Slobozia takımına - tarihinde katılmıştır. Stefan Ciuperca'nin AFC Unirea 04 Slobozia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Ciuperca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Ciuperca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Ciuperca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Ciuperca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Ciuperca şuan AFC Unirea 04 Slobozia takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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