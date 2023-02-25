Stefan Colakovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Colakovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Colakovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Colakovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Colakovski 20 Nisan 2000 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Чолаковски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Colakovski Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Pitch management yapmaktadır. Stefan Colakovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Perth Glory futbol takımında oynamaktadır. Perth Glory takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Colakovski'nin Perth Glory ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Colakovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Colakovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Colakovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Colakovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında M. City U21

1 Şubat 2020 yılında Melbourne City

1 Temmuz 2022 yılında Perth Glory

Stefan Colakovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Colakovski şuan Perth Glory takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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