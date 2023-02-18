Stefan Colovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Colovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Colovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Colovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Colovic 16 Nisan 1994 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Чоловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Colovic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Stefan Colovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 9 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Colovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Colovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Colovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Colovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Colovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2014 yılında Drina Zvornik

26 Şubat 2015 yılında Sloboda Tuzla

29 Temmuz 2015 yılında Drina Zvornik

12 Şubat 2016 yılında Jagodina

1 Ağu 2016 yılında Radnicki Pirot

17 Temmuz 2017 yılında Proleter

5 Şubat 2020 yılında Dundalk FC

21 Ocak 2021 yılında Čukarički

9 Eylül 2022 yılında Radnicki 1923

Stefan Colovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Colovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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