Stefan Coman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Coman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Coman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Coman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Coman 9 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Coman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına - tarihinde katılmıştır. Stefan Coman'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Coman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Coman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Coman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Coman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Coman şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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