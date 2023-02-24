Stefan Cvijetinovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Cvijetinovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Cvijetinovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Cvijetinovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Cvijetinovic 5 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Cvijetinović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Cvijetinovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Cvijetinovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Zvijezda Gradacac futbol takımında oynamaktadır. NK Zvijezda Gradacac takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Cvijetinovic'nin NK Zvijezda Gradacac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Cvijetinovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Cvijetinovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Cvijetinovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Cvijetinovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Şubat 2022 yılında OFK Sloga

11 Ağustos 2022 yılında Zvijezda G.

Stefan Cvijetinovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Cvijetinovic şuan NK Zvijezda Gradacac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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