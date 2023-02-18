Stefan Dabic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Dabic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Dabic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Dabic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Dabic 9 Mart 1997 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Дабић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Dabic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RnB Sport yapmaktadır. Stefan Dabic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Dabic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Dabic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Dabic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Dabic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Dabic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında BSK Borca

1 Temmuz 2017 yılında FK Krupa

15 Ağu 2018 yılında Kolubara

8 Şubat 2019 yılında Graficar

15 Temmuz 2020 yılında Macva

14 Temmuz 2021 yılında Napredak

25 Ocak 2022 yılında Zelez. Pancevo

19 Temmuz 2022 yılında FK Loznica

Stefan Dabic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Dabic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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