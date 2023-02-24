Stefan Dajevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Dajevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Dajevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan Dajevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan Dajevic 29 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Дајевић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan Dajevic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Dajevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OSK Igalo futbol takımında oynamaktadır. OSK Igalo takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Dajevic'nin OSK Igalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stefan Dajevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan Dajevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
30 Temmuz 2019 yılında Podgorica U19
7 Ağustos 2020 yılında OSK Igalo
12 Şubat 2021 yılında FK Ibar
30 Haziran 2021 yılında Rudar Pljevlja
30 Temmuz 2021 yılında FK Pljevlja
31 Aralık 2021 yılında Rudar Pljevlja
8 Şubat 2022 yılında OSK Igalo
Stefan Dajevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan Dajevic şuan OSK Igalo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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