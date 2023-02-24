Stefan Dajevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Dajevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Stefan Dajevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Dajevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.