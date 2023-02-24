Stefan Deak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Deak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Deak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Deak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Deak 23 Mart 1991 tarihinde Ruma şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Sırbistan,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Деак (ung. Deák István) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Deak Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Stefan Deak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mosonmagyaróvári TE 1904 futbol takımında oynamaktadır. Mosonmagyaróvári TE 1904 takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Deak'nin Mosonmagyaróvári TE 1904 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Deak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Deak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Deak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Deak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Veternik

1 Ocak 2010 yılında Spartak N. II

1 Ocak 2011 yılında Deportivo B

1 Şubat 2012 yılında H Rishon leZion

30 Haziran 2012 yılında Deportivo B

28 Ağustos 2012 yılında BFC Siófok

30 Haziran 2013 yılında Deportivo B

27 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

17 Mart 2016 yılında Mosonmagyaróvár

1 Temmuz 2017 yılında Honvéd

17 Ocak 2019 yılında Napredak

25 Temmuz 2019 yılında MTK Budapest

4 Eylül 2019 yılında Szeged

22 Temmuz 2021 yılında Mosonmagyaróvár

Stefan Deak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Deak şuan Mosonmagyaróvári TE 1904 takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Deak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vojvodina

Sırbistan U18 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U16 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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