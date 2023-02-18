Stefan Denic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Denic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Denic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Denic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Denic 9 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Denic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Denic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jedinstvo Ub futbol takımında oynamaktadır. FK Jedinstvo Ub takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Denic'nin FK Jedinstvo Ub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Denic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Denic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Denic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Denic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2019 yılında Radnicki Obrenovac

14 Ocak 2021 yılında Zlatibor

4 Şubat 2022 yılında Zarkovo

14 Temmuz 2022 yılında Jedinstvo Ub

Stefan Denic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Denic şuan FK Jedinstvo Ub takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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