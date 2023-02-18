Stefan Dimic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Dimic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Dimic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Dimic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Dimic 1 Mayıs 1993 tarihinde Istok şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Димић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Dimic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S-C&M yapmaktadır. Stefan Dimic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Nis futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Nis takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Dimic'nin FK Radnicki Nis ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Dimic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Dimic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Dimic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Dimic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FK Palic Koming

1 Haziran 2012 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2012 yılında Rad Belgrad

30 Ocak 2014 yılında Čukarički

30 Ocak 2015 yılında Sindjelic Bg

30 Haziran 2016 yılında Čukarički

1 Temmuz 2016 yılında FK Zemun

29 Kasım 2017 yılında Mladost

1 Temmuz 2019 yılında Balzan FC

1 Temmuz 2021 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2022 yılında Radnicki Nis

Stefan Dimic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Dimic şuan FK Radnicki Nis takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Dimic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan Belgrad, FK Rad Belgrad (-2012)

Sırbistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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