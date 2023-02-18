Stefan Dimitrijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Dimitrijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Dimitrijevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Dimitrijevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Dimitrijevic 21 Ağu 2003 tarihinde Vicenza şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İtalya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Димитријевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Dimitrijevic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lamfoot international yapmaktadır. Stefan Dimitrijevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Graficar Belgrad futbol takımında oynamaktadır. Graficar Belgrad takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Dimitrijevic'nin Graficar Belgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefan Dimitrijevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Dimitrijevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Dimitrijevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Dimitrijevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Temmuz 2017 yılında Bologna Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Bologna U17

30 Ocak 2020 yılında Genoa U17

1 Eylül 2020 yılında Genoa U18

30 Haziran 2021 yılında Bologna U18

3 Ağu 2022 yılında Graficar

Stefan Dimitrijevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Dimitrijevic şuan Graficar Belgrad takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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