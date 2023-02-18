Stefan Djokovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Djokovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Djokovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Djokovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Djokovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Djokovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Djokovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Djokovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Djokovic 1 Ocak 2002 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur.  Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Djokovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Djokovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GFK Sloboda Uzice futbol takımında oynamaktadır. GFK Sloboda Uzice takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Stefan Djokovic'nin GFK Sloboda Uzice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Djokovicboyu ve yaşı kaç

Stefan Djokovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Djokovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Djokovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Djokovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sloboda Uzice

Stefan Djokovic kimdir

Stefan Djokovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Djokovic şuan GFK Sloboda Uzice takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Stefan Djokovic nereli

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