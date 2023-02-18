Stefan Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Djordjevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Djordjevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Djordjevic 13 Mart 1991 tarihinde Novi Sad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan,Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Ђорђевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Djordjevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 360 Football yapmaktadır. Stefan Djordjevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Vojvodina Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Vojvodina Novi Sad takımına 23 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Stefan Djordjevic'nin FK Vojvodina Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stefan Djordjevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Djordjevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Djordjevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Djordjevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Proleter

1 Ocak 2012 yılında Spartak

1 Ocak 2013 yılında Banat Zrenjanin

1 Temmuz 2013 yılında Vozdovac

15 Temmuz 2014 yılında Kızılyıldız

31 Ağu 2015 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2016 yılında Catania

14 Temmuz 2018 yılında Potenza

17 Eylül 2018 yılında Radnicki Nis

23 Ocak 2020 yılında Vojvodina

Stefan Djordjevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Djordjevic şuan FK Vojvodina Novi Sad takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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