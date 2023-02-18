Stefan Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Djuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Djuric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Djuric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Djuric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Djuric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Djuric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Djuric 22 Ağu 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Ђурић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Djuric Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Djuric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Djuric'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Djuricboyu ve yaşı kaç

Stefan Djuric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Djuric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Djuric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Djuric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Partizan II

1 Ağu 2015 yılında Teleoptik

30 Haziran 2018 yılında Partizan II

1 Temmuz 2018 yılında Teleoptik

23 Ocak 2019 yılında Metalac

5 Ekim 2020 yılında Radnicki Nis

1 Eylül 2021 yılında FK Indjija

Stefan Djuric kimdir

Stefan Djuric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Djuric şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefan Djuric nereli

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