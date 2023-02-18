Stefan Drazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Drazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Drazic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Drazic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Drazic 12 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Drazic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Drazic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Drazic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Drazic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Drazic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Drazic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Drazic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Temmuz 2020 yılında Mladost NS

31 Aralık 2021 yılında Vojvodina U19

25 Ocak 2022 yılında Mladost GAT

Stefan Drazic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Drazic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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