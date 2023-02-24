Stefan Drazic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Drazic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Drazic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Drazic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Drazic 14 Ağustos 1992 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Дражић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Drazic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Drazic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 26 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Drazic'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Drazic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Drazic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Drazic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Drazic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Javor-Matis

1 Temmuz 2016 yılında Vozdovac

7 Temmuz 2017 yılında KV Mechelen

23 Şubat 2018 yılında Mezőkövesd

10 Temmuz 2019 yılında CC Yatai

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

28 Temmuz 2020 yılında Diósgyőr

26 Temmuz 2021 yılında Mezőkövesd

Stefan Drazic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Drazic şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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