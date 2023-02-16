Stefan Drljaca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Drljaca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Drljaca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Drljaca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Drljaca 20 Nisan 1999 tarihinde Homburg şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Almanya,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Drljača şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Drljaca Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SD Sportmanagement yapmaktadır. Stefan Drljaca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Drljaca'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Drljaca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Drljaca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Drljaca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Drljaca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Elversberg U17

1 Temmuz 2016 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2018 yılında Hoffenheim II

15 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund II

1 Temmuz 2022 yılında Dresden

Stefan Drljaca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Drljaca şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC 08 Homburg, SV 07 Elversberg (2009-2016), TSG 1899 Hoffenheim (2016-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.