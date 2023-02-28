Stefan Efros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Efros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Efros kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Efros ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Efros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Efros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Efros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Efros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Efros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Efros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Efros 8 Mayıs 1990 tarihinde Măgdăcești şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ştefan Efros şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Efros Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Efros'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Efros Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/efros_stefan/

Stefan Efros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Efros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan Efros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Efros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında CSF Speranta

18 Şubat 2020 yılında CS Mioveni

8 Mayıs 2020 yılında FC Petrocub

1 Mart 2022 yılında Milsami

3 Eylül 2022 yılında Dacia Buiucani

Stefan Efros kimdir

Stefan Efros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Efros şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Izvoraș 67 Drăsliceni

Stefan Efros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova takımında 5 numaralı formasıyla 8 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefan Efros nereli

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