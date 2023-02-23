Stefan Farcas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Farcas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Farcas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Farcas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Farcas 11 Şubat 2003 tarihinde Galați şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Ștefan Teodor Farcaș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Farcas Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Farcas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Stefan Farcas'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Farcas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Farcas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Farcas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Farcas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Otelul Galati

Stefan Farcas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Farcas şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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