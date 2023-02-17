Stefan Feiertag kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Feiertag Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Feiertag adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Feiertag Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Feiertag 18 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Feiertag Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Stefan Feiertag, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 27 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Feiertag'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Feiertag Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Feiertag isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Feiertag Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Feiertag futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2016 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2017 yılında St. Pölten U18

17 Temmuz 2019 yılında Young Violets

27 Ağu 2021 yılında SKU Amstetten

Stefan Feiertag Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Feiertag şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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