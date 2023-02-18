Stefan Ficovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Ficovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Ficovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Ficovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Ficovic 31 Mayıs 1998 tarihinde Kosovska Mitrovica şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Фићовић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Ficovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Ficovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Metalac Gornji Milanovac futbol takımında oynamaktadır. FK Metalac Gornji Milanovac takımına 3 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Ficovic'nin FK Metalac Gornji Milanovac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Ficovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Ficovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Ficovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Ficovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Borac Cacak

16 Ağu 2017 yılında Polet Ljubic

31 Aralık 2017 yılında Borac Cacak

1 Temmuz 2019 yılında Kızılyıldız

25 Temmuz 2019 yılında Graficar

31 Aralık 2020 yılında Kızılyıldız

3 Şubat 2021 yılında Metalac

Stefan Ficovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Ficovic şuan FK Metalac Gornji Milanovac takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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