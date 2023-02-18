Stefan Gajilovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Gajilovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Gajilovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Gajilovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Gajilovic 8 Ağu 2002 tarihinde Zrenjanin şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Гајиловић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Gajilovic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Gajilovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Indjija futbol takımında oynamaktadır. FK Indjija takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Gajilovic'nin FK Indjija ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Gajilovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Gajilovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Gajilovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Gajilovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2021 yılında FK Indjija

18 Ağu 2021 yılında Rad Zrenjanin

30 Haziran 2022 yılında FK Indjija

Stefan Gajilovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Gajilovic şuan FK Indjija takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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