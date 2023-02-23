Stefan Gavrilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Gavrilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Gavrilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Gavrilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Gavrilov 9 Temmuz 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Емилов Гаврилов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Gavrilov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scouting Team B.V. yapmaktadır. Stefan Gavrilov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 20 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Gavrilov'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Gavrilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Gavrilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Gavrilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Gavrilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sheff Wed U18

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2019 yılında Septemvri YL

1 Ağustos 2020 yılında Septemvri Sofia

20 Ağustos 2021 yılında Botev Vratsa

Stefan Gavrilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Gavrilov şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stefan Gavrilov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

PFC Levski Sofia (2011-2016), Sheffield Wednesday (2016-2018)

Bulgaristan U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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