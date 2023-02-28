Stefan Gerec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Gerec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Gerec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Gerec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Gerec 10 Kasım 1992 tarihinde Ľubochňa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Slovakya uyrukludur.Gerçek adı da Štefan Gerec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Gerec Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Ruzomberok futbol takımında oynamaktadır. MFK Ruzomberok takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Stefan Gerec'nin MFK Ruzomberok ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Gerec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Gerec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Gerec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Gerec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Ruzomberok

1 Ocak 2013 yılında Dunajska Streda

30 Haziran 2013 yılında Ruzomberok

1 Ağustos 2013 yılında Podbrezova

31 Aralık 2014 yılında Ruzomberok

8 Temmuz 2015 yılında Liptovsky Mik.

31 Ocak 2017 yılında Ruzomberok

Stefan Gerec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Gerec şuan MFK Ruzomberok takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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