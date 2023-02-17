Stefan Goldnagl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Goldnagl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Goldnagl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Goldnagl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Goldnagl 25 Ağu 2001 tarihinde St. Pölten şehrinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Goldnagl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RasenTalent yapmaktadır. Stefan Goldnagl, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Stefan Goldnagl'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Goldnagl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Goldnagl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Goldnagl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Goldnagl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında SC St. Pölten

13 Mart 2015 yılında St. Pölten Jgd

1 Temmuz 2015 yılında AFW Waidhofen

1 Şubat 2018 yılında Gaflenz Alt.

1 Temmuz 2018 yılında St. Peter/Au

1 Ocak 2019 yılında Gaflenz

1 Ağu 2020 yılında SKU Amstetten

Stefan Goldnagl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Goldnagl şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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