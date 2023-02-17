Stefan Golles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Golles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Golles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Golles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Golles 4 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Golles Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Stefan Golles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Lafnitz futbol takımında oynamaktadır. SV Lafnitz takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Golles'nin SV Lafnitz ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Golles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Golles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Golles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Golles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Großwilfersd.

1 Temmuz 2007 yılında Pischelsdorf

1 Ocak 2014 yılında SC Weiz

1 Temmuz 2016 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2018 yılında Wolfsberger AC

10 Ağu 2020 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2021 yılında SV Lafnitz

30 Haziran 2022 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2022 yılında SV Lafnitz

Stefan Golles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Golles şuan SV Lafnitz takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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