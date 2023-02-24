Stefan Golubovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Golubovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Golubovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Golubovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Golubovi {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Golubovi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rudar Pljevlja futbol takımında oynamaktadır. Rudar Pljevlja takımına - tarihinde katılmıştır. Stefan Golubovi'nin Rudar Pljevlja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Golubovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Golubovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Golubovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Golubovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Golubovi şuan Rudar Pljevlja takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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