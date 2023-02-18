Stefan Golubovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Golubovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Golubovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Golubovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Golubovic 1 Ağu 1996 tarihinde Čačak şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Golubovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Golubovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac takımına 2 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Stefan Golubovic'nin FK Trayal Kruševac ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Golubovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Golubovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Golubovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Golubovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında SV Wehen U19

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2016 yılında Mladost

1 Temmuz 2019 yılında Sloga Požega

19 Ağu 2020 yılında GOSK Gabela

2 Eylül 2020 yılında Trayal

Stefan Golubovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Golubovic şuan FK Trayal Kruševac takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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