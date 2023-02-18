Stefan Hajdin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Hajdin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Hajdin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Hajdin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Hajdin 15 Nisan 1994 tarihinde Glina şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Хајдин şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Hajdin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Hajdin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Hajdin'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Hajdin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Hajdin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stefan Hajdin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Hajdin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Zemun Altyapı

1 Temmuz 2009 yılında Zemun U17

1 Temmuz 2010 yılında FK Zemun U19

1 Temmuz 2012 yılında FK Zemun

1 Ocak 2013 yılında BASK Belgrad

1 Temmuz 2013 yılında FK Zemun

1 Ocak 2014 yılında Stari Banovci

1 Temmuz 2014 yılında Pazova

20 Temmuz 2017 yılında Spartak

13 Ocak 2018 yılında Kızılyıldız

24 Temmuz 2019 yılında Vozdovac

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız

16 Ocak 2021 yılında Vozdovac

1 Ocak 2023 yılında Dinamo Batumi

28 Ocak 2023 yılında Zelez. Pancevo

Stefan Hajdin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Hajdin şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Red Star Belgrade (2003-2008) , FK Zemun (2008-2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.