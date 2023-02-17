Stefan Haudum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Haudum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Haudum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Haudum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Haudum 27 Kasım 1994 tarihinde Eferding şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Haudum Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Stefan Haudum, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Haudum'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Haudum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Haudum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Haudum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Haudum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2001 yılında Eferding/F Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Linz U15

1 Temmuz 2009 yılında Linz U17

1 Temmuz 2010 yılında FAL U18

1 Temmuz 2012 yılında Blau Weiss Linz

4 Ocak 2019 yılında LASK

11 Ocak 2021 yılında SCR Altach

Stefan Haudum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Haudum şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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