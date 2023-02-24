Stefan Hristov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Hristov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Hristov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Hristov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Hristov 28 Ağustos 1989 tarihinde Pleven şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Веселинов Христов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Hristov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Hristov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan Hristov'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan Hristov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Hristov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Hristov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Hristov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Cherven Bryag

1 Temmuz 2013 yılında Lyubimets

1 Temmuz 2014 yılında Spartak Pleven

8 Aralık 2015 yılında Etar

1 Temmuz 2016 yılında Spartak Pleven

13 Aralık 2016 yılında Vitosha

1 Temmuz 2019 yılında Dunav

25 Temmuz 2020 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2021 yılında Montana

21 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2022 yılında Levski Krumovgr

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Pleven

Stefan Hristov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Hristov şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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