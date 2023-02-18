Stefan İlic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan İlic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan İlic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan İlic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan İlic 27 Temmuz 1998 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Илић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan İlic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC3 Football Management yapmaktadır. Stefan İlic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 23 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan İlic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan İlic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan İlic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stefan İlic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan İlic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Partizan II

2 Temmuz 2016 yılında Teleoptik

30 Haziran 2019 yılında Partizan II

1 Temmuz 2019 yılında Macva

14 Temmuz 2020 yılında Dobanovci

18 Şubat 2022 yılında Wisla Pulawy

23 Temmuz 2022 yılında Radnicki Srem

Stefan İlic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan İlic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Stefan İlic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sırbistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.