Stefan İngi Sigurdarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan İngi Sigurdarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan İngi Sigurdarson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan İngi Sigurdarson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan İngi Sigurdarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan İngi Sigurdarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan İngi Sigurdarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan İngi Sigurdarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan İngi Sigurdarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan İngi Sigurdarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan İngi Sigurdarson 27 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Stefán Ingi Sigurðarson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan İngi Sigurdarson Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Breidablik Kópavogur futbol takımında oynamaktadır. Breidablik Kópavogur takımına 16 Ekim 2018 tarihinde katılmıştır. Stefan İngi Sigurdarson'nin Breidablik Kópavogur ile sözleşmesi 16 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan İngi Sigurdarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan İngi Sigurdarson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Stefan İngi Sigurdarson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan İngi Sigurdarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Breidablik U19

16 Ekim 2018 yılında Breidablik

16 Mayıs 2019 yılında Augnablik

1 Ağustos 2019 yılında Breidablik

30 Haziran 2020 yılında Grindavík

14 Ağustos 2020 yılında Breidablik

1 Mayıs 2021 yılında ÍBV

16 Ekim 2021 yılında Breidablik

8 Nisan 2022 yılında HK Kópavogs

16 Ekim 2022 yılında Breidablik

Stefan İngi Sigurdarson kimdir

Stefan İngi Sigurdarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan İngi Sigurdarson şuan Breidablik Kópavogur takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Racing FC Union Luxemburg, Breidablik Kópavogur

Stefan İngi Sigurdarson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda U17 takımında 8 numaralı formasıyla 17 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 3 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Stefan İngi Sigurdarson nereli

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