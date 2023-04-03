Stefan İnthal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan İnthal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan İnthal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan İnthal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan İnthal 11 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan İnthal Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt 04 II futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt 04 II takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stefan İnthal'nin FC Ingolstadt 04 II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan İnthal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan İnthal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan İnthal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan İnthal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2013 yılında Innsbr. AC Alt.

1 Temmuz 2014 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2019 yılında Memmingen U19

1 Temmuz 2020 yılında Memmingen II

16 Eylül 2020 yılında FC Memmingen

18 Temmuz 2022 yılında Ingolstadt II

Stefan İnthal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan İnthal şuan FC Ingolstadt 04 II takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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