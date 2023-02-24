Stefan Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Stefan Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Jankovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.