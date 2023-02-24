Stefan Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stefan Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stefan Jankovic 8 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Stefan Janković şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stefan Jankovic Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Jankovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Alfa Modriča futbol takımında oynamaktadır. FK Alfa Modriča takımına - tarihinde katılmıştır. Stefan Jankovic'nin FK Alfa Modriča ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Stefan Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stefan Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stefan Jankovic şuan FK Alfa Modriča takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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