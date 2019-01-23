Orta saha transferi için arayışa giren Fenerbahçe'nin listesine Stefan Johansen da eklendi. Peki Stefan Johansen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, hangi takımlarda forma giydi? Merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabileceksiniz...

STEFAN JOHANSEN KİMDİR? ASLEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Noveçli Futbolcu Stefan Johansen, Celtic takımında orta saha oyuncusu olarak oynadı. 8 Ocak 1991 doğumlu olan Stefan Johannes , 28 yaşındadır.

STEFAN JOHANSEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Stefan Johansen, futbol kariyerine ilk olarak 2001 yılında doğduğu kentin takımı olan Vardo’nun alt yapısında başladı ve 2005 yılında Bado Glimt takımının alt yapısına geçiş yaptı. Bir sezon burada geç takımda forma giydikten sonra 2007 yılında Bardo Glimt takımının as takımına yükseltildi. Kariyeri boyunca burada 29 maça çıktı ve Stefan Johansen, 2011-2012 sezonundan önce Stromsgodset’e transfer oldu. 3 sezon forma giydiği takımda 72 maça çıkıp 6 gol attı ve 2013 yılında Norveç Ligi’ni kazanma başarısını gösterdi.

2013-2014 sezonunun başında yolunu İskoçya’ya çeviren tecrübeli futbolcu, 2,4 Milyon Euro’ya Celtic’e transfer oldu. 2013-2014 sezonunda takımla beraber 17 maça çıkarken, sezon sonunda İskoçya Ligi kazandı. 2014-2015 sezonunda ise adeta kariyerinde zirve yaptı ve takımı ile beraber bütün kategorilerde 46 maça çıkıp 13 kez fileleri havalandırdı. Bu başarılı sezonun ardından İskoçya Ligi’ni ve İskoçya Lig Kupası’nı kazandı. Stefan Johansen, 2015-2016 sezonu itibariyle kariyerine Celtic forması altında devam etmektedir.

Stefan Johansen’in Milli Takım Kariyeri

Stefan Johansen, milli formayı kariyerinde ilk kez Norveç U-16 takımında 2006 yılında giydi ve burada 8 maça çıkıp 3 gol attı. Ardından gelen yıllarda ise sırasıyla 10 kez U-17’de, 5 kez U-18’de, 8 kez U-19’da, 5 kez U-21 ve 1 kez de U-23 takımlarında yer aldı. 2013 yılında ise ilk kez Norveç A Milli Takımı’na davet edildi. Kariyeri boyunca takımı ile 2014 Dünya Kupası elemleri ile 2016 Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahne aldı. Toplamda da 20 maça çıkıp 1 gol atma başarısı gösterdi.

Stefan Johansen’in Başarıları

Stromsgodset

Tippeligaen : 2013

Celtic

İskoçya Ligi: 2013-14, 2014-15

İskoçya Lig Kupası: 2014-15

Bireysel Başarıları

Stromsgodset

Kniksen Ödülü, Yılın Orta Saha Futbolcusu: 2013

Yılın Norveç Oyuncusu: 2014