Stefan Jon Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Jon Fridriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Jon Fridriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Jon Fridriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Jon Fridriksson 12 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Jon Fridriksson Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thróttur Vogum futbol takımında oynamaktadır. Thróttur Vogum takımına 18 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stefan Jon Fridriksson'nin Thróttur Vogum ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Jon Fridriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Jon Fridriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Stefan Jon Fridriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Jon Fridriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Keflavík

18 Şubat 2023 yılında Thróttur Vogum

2 Şubat 2024 yılında Keflavík

Stefan Jon Fridriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Jon Fridriksson şuan Thróttur Vogum takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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