Stefan Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Jovanovic 7 Nisan 1994 tarihinde Kraljevo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Јовановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Jovanovic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NOVERA Sports yapmaktadır. Stefan Jovanovic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Napredak Krusevac futbol takımında oynamaktadır. FK Napredak Krusevac takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Jovanovic'nin FK Napredak Krusevac ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FK Bane Raska

1 Temmuz 2014 yılında FK Zvizd

1 Ocak 2016 yılında Zeleznicar Lajkovac

1 Temmuz 2016 yılında Radnicki Pirot

1 Ocak 2017 yılında FK Zemun

1 Ocak 2018 yılında Mladost

9 Ağu 2018 yılında Backa

1 Temmuz 2019 yılında Proleter

6 Şubat 2020 yılında Backa

1 Temmuz 2021 yılında Napredak

Stefan Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Jovanovic şuan FK Napredak Krusevac takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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