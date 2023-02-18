Stefan Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Jovanovic 16 Ocak 2004 tarihinde Bačka Topola şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Jovanovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan Jovanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 U19 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Jovanovic'nin RFK Novi Sad 1921 U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Novi Sad U19

Stefan Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Jovanovic şuan RFK Novi Sad 1921 U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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