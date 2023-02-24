Stefan Kastratovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Kastratovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Kastratovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Kastratovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Kastratovic 4 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Kastratovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Jezero futbol takımında oynamaktadır. FK Jezero takımına 30 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Stefan Kastratovic'nin FK Jezero ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stefan Kastratovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Kastratovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stefan Kastratovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Kastratovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2019 yılında FK Jezero

Stefan Kastratovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Kastratovic şuan FK Jezero takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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