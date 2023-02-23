Stefan K%D0%B0menov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan K%D0%B0menov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan K%D0%B0menov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan K%D0%B0menov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan K%D0%B0menov 13 Mart 2001 tarihinde Montana şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Димитров Каменов şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan K%D0%B0menov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stefan K%D0%B0menov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Stefan K%D0%B0menov'nin Montana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stefan K%D0%B0menov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan K%D0%B0menov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stefan K%D0%B0menov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan K%D0%B0menov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Montana

Stefan K%D0%B0menov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan K%D0%B0menov şuan Montana takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.